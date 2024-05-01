Про це повідомляє Эхо Кавказа.
У середу прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування по законопроєкту у третьому, завершальному читанні, відбудеться через два тижні.
Президент країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти на документ вето, якщо він буде прийнятий у третьому читанні. Хоча й панівна партія «Грузинська мрія» має достатню кількість голосів для подолання президентського вето.
Перше читання законопроєкт пройшов 17 квітня. Протягом цього часу під будівлею парламенту у Тбілісі відбувалися акції протесту проти закону.
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