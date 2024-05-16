Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Впродовж доби окупанти 260 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.
- Ворог завдав авіаційних ударів по Малій Токмачці та Степногірську.
- 121 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 11 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.
- 126 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.
Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла.
Двох чоловіків та жінку поранено під час ворожої атаки по Василівському району.
- Окупанти вдарили по Харкову: госпіталізовано двох цивільних
- Авіаудар по Херсону: 18 людей поранено, троє з них у тяжкому стані
- Дві людини загинули, є поранені внаслідок російського обстрілу Дніпра, — голова ОВА Лисак