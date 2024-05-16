Внаслідок атаки двох чоловіків та жінку було поранено на Запоріжжі.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти 260 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Ворог завдав авіаційних ударів по Малій Токмачці та Степногірську.

121 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

11 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

126 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла.

Двох чоловіків та жінку поранено під час ворожої атаки по Василівському району.