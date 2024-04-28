Шалва Папуашвілі, спікер парламенту Грузії, заявив, що США фінансують радикалів та поширюють дезінформацію через обхідні шляхи. Він також висловив своє розчарування реакцією Конгресу США на закон про "іноагентів".

Про це пише NewsGeorgia.

Спікер парламенту Шалва Папуашвілі висловив своє здивування та розчарування реакцією членів Конгресу США на наміри грузинської влади прийняти закон “Про прозорість іноземного впливу”, зазначивши, що законодавство США в цій сфері є більш жорстким. Він також висловив критику щодо підтримки, яку грузинським громадським організаціям надає “Національний фонд з підтримки демократії”.

“Досі невідомо, на що витрачаються ці гроші. Потім ми випадково дізнаємося, що кошти з бюджету США обхідними шляхами йдуть на фінансування партій, радикальних угруповань, дезінформацію, що, звісно ж, не йде на користь грузинському суспільству і кидає тінь на американську допомогу Грузії”, – зауважив спікер.

Сьомого березня 2023 року парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”, який схожий на російський закон про іноземних агентів. Це спричинило протести в країні, під час яких поліція використала сльозогінний газ. На наступний ранок було повідомлено про затримання 66 учасників мітингу біля будівлі парламенту. Опозиція відповіла оголошенням про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про “серйозні наслідки” в разі остаточного ухвалення законопроєкту про “іноагентів”. Проте третього квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про “іноземних агентів”. По сьогодні грузини виходять на акції протестів, а країни-лідери закликають не перетворювати законопроєкт в закон.