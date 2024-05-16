Про це заявив віцепрем’єр-міністр Томас Тараба в коментарі BBC.
“Наскільки мені відомо, операція минула добре, і я припускаю, що зрештою він виживе”, — сказав він.
Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток заявив, що напад на прем’єр-міністра був політично мотивованим.
Тараба додав, що стрільба відбулася з дуже близької відстані, одна куля пройшла через живіт Фіцо, а інша влучила в суглоб. Проте після операції стан Фіцо стабілізувався, і зараз він перебуває у стані, який не загрожує життю.
Замахником виявився місцевий письменник Юрая Цинтула, який був затриманий відразу після події.
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- Ймовірним виконавцем замаху на словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо є 71-річний письменник Юрай Цинтула
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