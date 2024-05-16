Операція прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого здійснили замах 15 травня, завершилася успішно, і його життю вже нічого не загрожує.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Томас Тараба в коментарі BBC.

“Наскільки мені відомо, операція минула добре, і я припускаю, що зрештою він виживе”, — сказав він.

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток заявив, що напад на прем’єр-міністра був політично мотивованим.

Тараба додав, що стрільба відбулася з дуже близької відстані, одна куля пройшла через живіт Фіцо, а інша влучила в суглоб. Проте після операції стан Фіцо стабілізувався, і зараз він перебуває у стані, який не загрожує життю.

Замахником виявився місцевий письменник Юрая Цинтула, який був затриманий відразу після події.