Єврокомісія підготувала переговорну рамку щодо членства України й Молдови в ЄС. Тепер її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄК.

Рамки переговорів встановлюють керівні принципи та принципи переговорів щодо вступу з кожною країною-кандидатом.

Проєкт рамок, підготовлений Єврокомісією, складається з трьох частин:

-принципи, що регулюють переговори про вступ,

-суть переговорів

-процедура переговорів.

Метою переговорів є прийняття Україною та Молдовою правової системи ЄС у повному обсязі та забезпечення повної імплементації та виконання європейського законодавства.

Після остаточного схвалення ЄС проведе міжурядову конференцію з Україною та Молдовою — і тоді перемовини про вступ розпочнуться офіційно.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна стала ще на крок ближче до старту переговорів та членства в Європейському союзі.

“Цей крок — свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Пріоритет нашого Уряду — зробити так, аби це сталося якнайшвидше”, — написав він у Телеграм.

Напередодні віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна завершила виконання всіх рекомендацій, отриманих від Європейської комісії, для надання переговорної рамки стосовно вступу в ЄС.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

“Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами”, — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

“Низка важливих реформ” — це сім наступних умов:

-реформа Конституційного суду;

-продовження судової реформи;

-антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

-боротьба з відмиванням коштів;

-втілення антиолігархічного закону;

-узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

-зміна законодавства про нацменшини.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року “Радіо Свобода”, посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.