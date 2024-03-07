За оцінками, з часу повномасштабної агресії Україні вдалося потопити, чи пошкодити від 20-30% Російського чорноморського флоту, що дозволило Україні змінити баланс сил у Чорному морі та розблокувати свої порти навколо Одеси. Знану роль у цьому, як кажуть західні експерти, одному з найбільших воєнних успіхів минулого року, зіграли морські дрони українського виробництва.

Український конфлікт став лабораторією нових військових технологій, а військово-морські безпілотники мають стати невіддільною частиною бойового інструментарію у війні 21-го століття

Associated Press

Агентство Associated Press розповідає, що безпілотні човни використовувалися у світі і раніше, але Україна заявляє, що вона стала першою країною, яка виділила спеціальний підрозділ для їхнього виробництва.

“Український конфлікт, що триває два роки, став лабораторією нових військових технологій, а військово-морські безпілотники мають стати невіддільною частиною бойового інструментарію у війні 21-го століття”, – пише АР.

Українські дрони заряджені вибухівкою, оснащені сучасним GPS і камерами, їх важко виявити, і вони “не виглядали б недоречними у фільмі про Джеймса Бонда”, пише агентство АР, кореспондентам якого надали можливість ближче ознайомитися з українськими розробками.

Часопис Forbes пише, що тактика українських дронів нагадує напад вовчої зграї.

“Замість того, щоб намагатися проникнути на якірні стоянки Росії поодинці чи невеликими групами, дрони, якими керують зі супутників, атакують вовчими зграями вночі”, – мовиться у статті у Forbes.

Українські оператори дронів атакують групою, скоординовано, вони навіть переслідують російські судна, пише Forbes.

Аналізуючи тактику дронів Sea Baby, журналісти часопису розповідають, що, наприклад, полювання на російський катер “Сергій Котов”, який був останнім в низці пошкоджених чи потоплених російських кораблів, вели дві групи дронів, одна з яких виманила російський корабель у відкрите море, а друга добила його там.

Агентство АР повідомляє, що “нові покоління морських безпілотників розроблені та випробувані на місцевому рівні, але деякі компоненти постачаються з-за кордону”.

Морські дрони — недешеві, каже АР. До прикладу, кожен дрон Magura коштує близько 250 000 доларів, а нова модель Sea Baby — близько 221 000 доларів. Але вони можуть пошкодити або потопити корабель вартістю в сотні мільйонів доларів.