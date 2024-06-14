У ніч на 14 червня Польща піднімала авіацію через ракетну атаку РФ в Україні.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі X.

“Звертаємо вашу увагу, що в південно-східній частині країни може спостерігатися підвищений рівень шуму, пов’язаний із початком польотів польської та союзної авіації в нашому повітряному просторі. Це чергова дуже напружена ніч для всієї системи ППО Польщі у зв’язку зі спостережуваною активністю дальньої авіації РФ, що завдає ударів із використанням крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів типу “шахед” по об’єктах, розташованих, зокрема, на західній території України”, — ідеться в повідомленні.

Польські військові зазначили, що остання така активізація діяльності російської авіації, під час якої було завдано ударів на заході України, була зафіксована в ніч з 11 на 12 червня цього року.