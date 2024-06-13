Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

За 11 та 12 червня у регіоні знайшли як мінімум ще п’ять авіабомб, повідомили джерела ASTRA в екстрених службах Бєлгородської області. ФАБи знайшли у селі Неклюдове, селищі Батрацька Дача, селі Новостроївка, в районі селища Ленінське та в селі Цепляєво-друге.

У Новоствоївці Корочанського району евакуювали мешканців вулиці Мисливська. У всіх п’яти випадках ніхто не постраждав.

4 травня російський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500, внаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено. Влада причину падіння бомби приховала, як і той факт, що вона була російською.

Майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в “ДНР”.