Опублікували ДПСУ в новині
“Сьогодні після 09:00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі”, – інформує Державна прикордонна служба України.
Тим не менш, черга на кордоні стає все більшою.
“Зараз в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок”, – додали в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше було опубліковане звернення до польського народу з приводу ситуації блокади на кордоні. Існує ймовірність, що і надалі протестувальники звільнятимуть місця страйків для вільного вʼїзду транспорту.
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