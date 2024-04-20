На кордоні з Україною, польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктами пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

Опублікували ДПСУ в новині

“Сьогодні після 09:00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі”, – інформує Державна прикордонна служба України.

Тим не менш, черга на кордоні стає все більшою.

“Зараз в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок”, – додали в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше було опубліковане звернення до польського народу з приводу ситуації блокади на кордоні. Існує ймовірність, що і надалі протестувальники звільнятимуть місця страйків для вільного вʼїзду транспорту.