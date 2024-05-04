Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що ще одна спільна зустріч чеського та українського урядів може відбутися до кінця цього року.

Про це політик сказав в інтерв’ю ČTK.

“Перевага росіян величезна, і Україна може досягти успіху лише в тому випадку, якщо у неї буде достатньо (зброї та боєприпасів) і швидко. Перш за все, ми обговорюємо з нашими колегами з Данії та Нідерландів, що можна зробити для України та як далі просувати допомогу, включно з ініціативою Чехії щодо пошуку артилерійських боєприпасів”, – сказав Фіала.

Він підтвердив, що Чехія веде безперервні переговори з Україною на всіх рівнях, адже атакована Росією країна потребує перш за все зброї та боєприпасів. Також Фіала сказав, що Чехія хоче продовжити свою ініціативу з пошуку артилерійських боєприпасів та відзначив, що співпраця з Данією та Нідерландами є ключовою.

“Коаліція цих трьох держав дійсно багато зробила, і без них ініціатива не була б такою успішною. Я вдячний усім, хто долучається”, – додав він.

Прем’єр повідомив, що перші поставки від чеської ініціативи Україна може отримати в червні. За його словами, завдяки чеській ініціативі вже отримано 500 тисяч артилерійських боєприпасів.

“Є контракти майже на 200 000, і Чехія цілком реально може забезпечити ще 300 000 одиниць”, – сказав Фіала.