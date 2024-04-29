Німецький уряд 29 квітня оголосив про надання додаткової військової допомоги Україні, включаючи засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бронетехніку.

Про це йдеться переліку на сайті німецького уряду.

В рамках цієї допомоги Україні було передано 10 бойових машин піхоти Marder, боєприпаси для танків Leopard 2 та понад 7500 боєприпасів калібру 155 мм.

Також Україна отримала зенітний ракетний комплекс SKYNEX, боєприпаси для самохідних зенітних установок Gepard, ракети для системи ППО IRIS-T SLM та радіолокаційну станцію TRML-4D.

У переліку також було зазначено передачу мостоукладального танка Beaver, броньованої інженерної машини DACHS, мінних плугів, системи самозахисту для гелікоптерів AMPS, підвісних моторів, світлодіодних ламп та тягачів для перевезення танків М1070.

Додатково, Україні було передано набої калібру 40 мм, протитанкові гранатомети RGW 90, мінометні боєприпаси, маскувальні сітки, дощовики та аптечки.