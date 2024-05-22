Чотирнадцять українців заснували 4003 бізнесів за останні чотири роки. На кожного з цих серійних підприємців припадає понад 100 компаній. При цьому рекордсмен серед серійних бізнесменів України відкриває 3-4 нових компанії на день у 2024 році.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру (ЄДР), повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що на одну компанію може припадати більше одного масового засновника, а з часом фірми можуть змінювати засновників.

Рекордну кількість компаній створив Ільницький Віталій Павлович — 1399 бізнесів від початку 2020 року. Варто зазначити, що цей бізнесмен впевнено підтримує своє лідерство й цьогоріч. Від початку року він відкриває приблизно 3-4 компанії на день: 507 компаній за пʼять місяців.

На другому місці Секо Сергій Олександрович — за даними ЄДР, він є засновником 810 компаній. Замикає трійку серійних підприємців Третяк Віталій Валентинович: 436 бізнесів за останні 4 роки.

При цьому майже половина масових засновників реєструють компанії у Києві — 1766 бізнесів або 44,1% від загальної кількості. Популярними серед серійних підприємців також є Львівщина (8,4%), Київщина (7,6%), Одещина (5,8%) та Дніпропетровщина (4,3%).

30,7% бізнесів, створені масовими засновниками, відкриваються у сфері оптової торгівлі. Ще 6% — у сфері наземного та трубопровідного транспорту і 5,5% у сфері охоронної служби.

Також зазначається, що серійними підприємцями бувають не лише люди, але й інші компанії. 77% таких компаній відкриваються у Києві та на Київщині.