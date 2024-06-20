Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яка була присвячена єдиній темі – енергетичній безпеці.

Про це глава держави повідомив у Telegram в четвер, 20 червня.

За його словами, було заслухано доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови Нафтогазу Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

“Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами”, — написав Зеленський.

Також він очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.

Зеленський зазначив, що усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями. Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі та лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні.

“Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися”, — додав президент.