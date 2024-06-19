Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8329, який запроваджує штрафи до 2720 грн за надсилання принизливих повідомлень сексуального характеру у месенджерах.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Зокрема, закон набере чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Закон “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” пояснює, що сексуальне домагання містить дії сексуального характеру, які не зачіпають статеву свободу або статеву недоторканість, але можуть образити чи принизити гідність особи, супроводжуючись створенням ворожого або образливого середовища.

За це може бути накладено штраф від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн, громадські роботи на строк від 20 до 40 годин або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Також до КУпАП додано ще одну нову статтю – 173-6 – вчинення насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру, спрямованих проти конкретної особи через її належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі (становище, обов’язки, поведінку тощо) жінки або чоловіка в суспільстві, внаслідок чого була завдана шкода фізичному (без спричинення тілесних ушкоджень) або психічному здоров’ю потерпілого.

За такі порушення передбачено штраф від 1700 до 3400 грн, або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.