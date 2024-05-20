Іранські ЗМІ підтвердили, що президент Ірану Ібрагім Раїсі у віці 63 років та міністр закордонних справ Хоссейн Аміра Абдоллахіан загинули в результаті аварії вертольота у гірській провінції Східний Азербайджан.

Про це також повідомляє Reuters.

“Президент Раїсі, міністр закордонних справ і всі пасажири гелікоптера загинули в авіакатастрофі”, — сказав чиновник агентству Reuters, попросивши не називати його ім’я через делікатність питання.

Раніше іранський чиновник повідомив агентству Reuters, що вертоліт, на борту якого перебували Раїсі і Амірабдоллахіан, згорів у неділю в авіакатастрофі.

Глава Червоного Півмісяця Ірану, Пір-Хоссейн Коліванд, заявив, що немає ознак життя людей, які були на борту вертольота.

Вертоліт, в якому перебувало дев’ять осіб, зазнав аварії в умовах сильного туману під час повернення з польоту до ірано-азербайджанського кордону, повідомили іранські офіційні джерела.

Аварія викликала багатогодинну пошуково-рятувальну операцію, в якій брали участь представники Європейського Союзу і Туреччини, але їм ускладнили рятувальні роботи туман та сильний холод.