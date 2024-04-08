Оперативна інформація станом на 06.00 08 квітня 2024 року щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив

108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 31 атаку. На Новопавлівському напрямку противник 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 5 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.