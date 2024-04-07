Голова української військової розвідки Кирило Буданов характеризує ситуацію на фронті як “складну, але контрольовану”. Однак вже за місяць-два може відбутися новий наступ російських загарбників.

Про це він повідомив керівник в інтерв’ю Тagesschau.

“Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу. Трохи підсуватимуться до Часового Яру, рухатимуться у бік міста Покровськ”, — сказав Буданов.

За словами очільника розвідки, серйозних змін на фронті не очікується, поки не почнеться цей російський наступ.

“Ситуація досить складна, але контрольована”, — зауважив глава ГУР.

Видання зазначає, що всупереч оцінкам різних військових експертів, Буданов також вважає можливим український наступ цього року. Однак будь-яких подробиць щодо цього він не надав, зауваживши, що відповідальність за це лежить на Генштабі.