Нещодавно танкер з російською нафтою Urals прибув до берегів Венесуели.

Судно Ligera наразі перебуває недалеко від затоки Амуай, пов’язаної з нафтопереробним заводом. У попередньому місяці танкер завантажив понад 1,7 млн барелів російської нафти, здійснивши перевалку з корабля на судно біля південної Греції, перед відряджанням до Венесуели.

Bloomberg зазначає, що це прибуття танкера позначає першу підтверджену постачання російської нафти до Венесуели за останні п’ять років. У минулому Венесуела імпортувала іноземну нафту для розведення свого енергоносія і полегшення експорту.

Це постачання відбувається в умовах нападу хуситів на комерційні судна в Червоному морі. Через це багато суден уникають Червоного моря, прагнучи забезпечити безпеку екіпажів і вантажів.

Раніше нафту Urals вже поставляли в країни Карибського басейну, переважно на Кубу, але обсяги постачання скорочуються. Дані відстеження суден показують, що торік тільки два танкери відвідали Кубу порівняно з шістьма суднами у 2022 році.

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв’язку з продовженням війни Росії проти України.

Нині ЄС працює над 13-тим пакетом санкцій проти РФ та хоче ухвалити його до других роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну.