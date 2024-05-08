Сили протиповітряної оборони знищили всі ракети, якими війська РФ намагалися цієї ночі атакувати Київ. Про це Київська МВА повідомляє в Телеграмі.
«Черговий ракетний удар по мирних містах України і по Києву зокрема! Черговий доказ для всього цивілізованого світу саме сьогодні, у День памʼяті та примирення – зло не зникло! Фашисти сучасності – рашисти продовжують вбивати мирних людей», – написав очільник КМВА Сергій Попко.
За його словами, для удару по столиці ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Мер Броварів Ігор Сапожко у Телеграмі повідомив про влучання на Київщині:
“Внаслідок ракетної атаки та загоряння об’єкту цивільної інфраструктури, поранення отримали дві особи − жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н.”, – йдеться у повідомленні.
Він уточнив, що постраждалих з пораненням кінцівок та у стресовому стані госпіталізували до Броварської лікарні.
Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що є влучання в регіоні.
“Працюють Сили оборони і всі служби. Деталі згодом”, − написав Борзов.
У Кіровоградській області внаслідок російської ракетної атаки пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, травмована восьмирічна дитина.
Про це у Телеграмі повідомив голова обласної державної адміністрації Андрій Райкович.
“Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Травмовано дитину 8 років”, – зазначив голова ОДА.
Руйнувань, за попередніми даними, зазнали 13 приватних будинків та майже 30 гаражів. Усі відповідні служби працюють на місці, підкреслив Райкович.
Про влучання повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram
“Гучно було на Полтавщині. Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа”, – йдеться у повідомленні Проніна.
- РФ атакувала об’єкти енергетики в шести областях
- Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення, — Генштаб
- ОСУВ «Хортиця»: Сили оборони мають певні успіхи на Лиманському напрямку