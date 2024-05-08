Сили протиповітряної оборони знищили всі ракети, якими війська РФ намагалися цієї ночі атакувати Київ. Про це Київська МВА повідомляє в Телеграмі.

«Черговий ракетний удар по мирних містах України і по Києву зокрема! Черговий доказ для всього цивілізованого світу саме сьогодні, у День памʼяті та примирення – зло не зникло! Фашисти сучасності – рашисти продовжують вбивати мирних людей», – написав очільник КМВА Сергій Попко.

За його словами, для удару по столиці ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Мер Броварів Ігор Сапожко у Телеграмі повідомив про влучання на Київщині:

“Внаслідок ракетної атаки та загоряння об’єкту цивільної інфраструктури, поранення отримали дві особи − жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н.”, – йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що постраждалих з пораненням кінцівок та у стресовому стані госпіталізували до Броварської лікарні.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що є влучання в регіоні.

“Працюють Сили оборони і всі служби. Деталі згодом”, − написав Борзов.

У Кіровоградській області внаслідок російської ракетної атаки пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, травмована восьмирічна дитина.