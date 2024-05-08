Про це повідомляє пресцентр Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
Зазначається, що, ймовірно, перевищення службових повноважень могло призвести до смерті мобілізованого.
“Наразі у кримінальному провадженні сплановано проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та призначено судові експертизи. Слідство триває”, — кажуть у прокуратурі.
В соціальних мережах поширюється відео, на якому мати померлого чоловіка висловлює підозру щодо того, що син загинув внаслідок насильницької смерті.
“Я його бачила, а за 15 хвилин його не стало, після моєї зустрічі”, — каже вона.
Мати також стверджує, що до цього моменту у її сина ніколи не було епілептичних нападів.
Раніше повідомлялося, що 5 травня 2024 року на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі військовозобов’язаний чоловік помер внаслідок “раптового різкого погіршення стану здоров’я”.
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