Про це повідомляє  пресцентр Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. 

Зазначається, що, ймовірно, перевищення службових повноважень могло призвести до смерті мобілізованого.

“Наразі у кримінальному провадженні сплановано проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та призначено судові експертизи. Слідство триває”, — кажуть у прокуратурі.

В соціальних мережах поширюється відео, на якому мати померлого чоловіка висловлює підозру щодо того, що син загинув внаслідок насильницької смерті.

“Я його бачила, а за 15 хвилин його не стало, після моєї зустрічі”, — каже вона.

Мати також стверджує, що до цього моменту у її сина ніколи не було епілептичних нападів.

Раніше повідомлялося, що 5 травня 2024 року на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі військовозобов’язаний чоловік помер внаслідок “раптового різкого погіршення стану здоров’я”.

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