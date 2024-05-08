Після смерті військовозобов'язаного чоловіка, який стався на території військкомату у Кривому Розі, прокуратура Східного регіону розпочала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень співробітниками Саксаганського РТЦК та СП м. Кривий Ріг.

Про це повідомляє пресцентр Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Зазначається, що, ймовірно, перевищення службових повноважень могло призвести до смерті мобілізованого.

“Наразі у кримінальному провадженні сплановано проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та призначено судові експертизи. Слідство триває”, — кажуть у прокуратурі.

В соціальних мережах поширюється відео, на якому мати померлого чоловіка висловлює підозру щодо того, що син загинув внаслідок насильницької смерті.

“Я його бачила, а за 15 хвилин його не стало, після моєї зустрічі”, — каже вона.

Мати також стверджує, що до цього моменту у її сина ніколи не було епілептичних нападів.

Раніше повідомлялося, що 5 травня 2024 року на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі військовозобов’язаний чоловік помер внаслідок “раптового різкого погіршення стану здоров’я”.