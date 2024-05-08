Про це повідомляють Інститут вивчення війни  (ISW) і The Moscow Times.

Одна з російських компаній, яка входить до складу державного оборонного конгломерату “Ростех”, “Яковлєв” (раніше відомий як “Іркут”), успішно здійснює ці закупівлі. Вона виробляє як військові, так і цивільні літаки.

“Яковлєв” придбав військове обладнання за кордоном на суму майже 500 мільйонів доларів і виробляє винищувачі Су-30 і навчально-бойові літаки Як-130.

У вересні 2023 року Росія поставила літаки Як-130 до Ірану.

За інформацією The Moscow Times, “Яковлєв” переважно придбавав компоненти для радіолокаційного обладнання та програмовані контролери для військових літаків за кордоном.

  • Новий пакет санкцій ЄС проти РФ може торкнутися фінансування політичних партій, — Bloomberg
  • Посол Маркарова розповіла про зміст масштабного пакета санкцій США проти ВПК Росії
  • США оголосили про нові санкції проти військово-промислової бази Росії