Росія успішно обминає міжнародні санкції і з 2022 року закупила за кордоном компоненти для авіатехніки, включаючи військову, на загальну суму майже 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляють Інститут вивчення війни (ISW) і The Moscow Times.

Одна з російських компаній, яка входить до складу державного оборонного конгломерату “Ростех”, “Яковлєв” (раніше відомий як “Іркут”), успішно здійснює ці закупівлі. Вона виробляє як військові, так і цивільні літаки.

“Яковлєв” придбав військове обладнання за кордоном на суму майже 500 мільйонів доларів і виробляє винищувачі Су-30 і навчально-бойові літаки Як-130.

У вересні 2023 року Росія поставила літаки Як-130 до Ірану.

За інформацією The Moscow Times, “Яковлєв” переважно придбавав компоненти для радіолокаційного обладнання та програмовані контролери для військових літаків за кордоном.