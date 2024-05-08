Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 7 травня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексголови Фонду держмайна (ФДМУ) Дмитра Сенниченка. Його підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

“Після затримання підозрюваного, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.

Колишній Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств.

Серед цих установ найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Сенниченко також одержав злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.