США призупинили постачання бомб до Ізраїлю через побоювання, що Ізраїль наближається до рішення розпочати широкомасштабний військовий наступ на місто Рафах на півдні Гази, проти якого виступає президент Джо Байден.

Про це пише Bloomberg.

Поставка США Ізраїлю мала містити 3500 бомб, розподілених приблизно так: 1800 штук 900-кілограмових бомб та 1700 штук 225-кілограмових бомб, про що виданню анонімно свідчив чиновник.

Чиновник додав, що адміністрація стурбована шкодою, яку ізраїльська армія завдасть ударами по густонаселеному місту, де перебувають понад мільйон мирних жителів.

Рішення про призупинення частини військової допомоги з’явилися кілька днів тому з ізраїльських джерел, тепер їх підтвердили у США. Це відбувається внаслідок вторгнення Ізраїлем у місто Рафах на півдні Гази 7 жовтня, під час чого загинуло 1200 людей і ще приблизно 250 було взято в заручники угрупованням, визнаним терористичною організацією.

У розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден попередив, що подальша військова допомога з боку США залежатиме від того, як Ізраїль буде ставитися до цивільних.