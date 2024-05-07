Про це Зеленський повідомив у мережі X.
Александр Стубб у ході розмови підтвердив свою участь у Саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії.
“Подякував за лідерство в реалізації пункту Формули миру щодо екологічної безпеки та активну залученість в інших напрямах”, — йдеться у повідомленні Зеленського.
Лідери країн також обговорили продовження оборонної співпраці та можливість використання фінського досвіду побудови цивільних укриттів.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив, що перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня у Бюргенштоку, що знаходиться недалеко від міста Люцерн у Швейцарії.
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