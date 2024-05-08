На території Ямпільського лісництва державного підприємства "Лиманський лісгосп" на Донеччині зайнялася пожежа внаслідок чергового обстрілу з боку російських окупантів.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, 7 травня 2024 року російська армія, ймовірно, з артилерії обстріляла територію Ямпільського лісництва ДП «Лиманський лісгосп». Внаслідок влучання засобів ураження сталось займання дерев та лісової підстилки.

Вогнем було охоплено близько 300 га хвойних дерев. Станом на зараз завдяки діям рятувальників площу пожежі суттєво зменшено.

Прокурори на місцях вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.