Це було оголошено у Telegram-каналі президента.

У розмові Зеленський висловив подяку прем’єру за підтримку Формули миру та його стійку позицію стосовно російського вторгнення. Він також зауважив, що Кабо-Верде стала першою африканською країною, яка підтвердила свою участь у Саміті миру.

Обговорюючи необхідність залучення більшої кількості африканських країн до участі у саміті, вони домовились про спільні зусилля у цьому напрямку.

“Голос Африки важливий, коли йдеться про глобальну підтримку справедливого миру в Україні”, — резюмував Зеленський.

Раніше було зазначено, що президент Латвії Рінкевичс також підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру під час розмови з Зеленським.