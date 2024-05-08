Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

У ДТЕК наголошують, що це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяця. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетики загинуло.