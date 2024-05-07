У Тернопільському обласному ТЦК та СП прокоментували побиття чоловіка в супермаркеті.

Про це повідомили у Тернопільському ТЦК та СП.

6 травня у тернопільському супермаркеті побили чоловіка. Постраждалим виявився місцевий житель Орест Паньків. За словами травмованого, до нього підійшли двоє чоловіків, які представилися працівниками ТЦК. Медики констатували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні переломи.

У територіальному центрі комплектування внаслідок перевірки серед особового складу військовослужбовців не встановлено осіб, які причетні до цього інциденту.

“До уваги громадськості та представників ЗМІ! Мережею інтернет поширюється інформація, щодо побиття громадянина П. особами, які нібито представилися працівниками ТЦК. Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо, що на даний момент проведеною перевіркою серед особового складу військовослужбовців центрів комплектування не встановлено осіб, які причетні до даного інциденту. Правоохоронними органами проводиться розслідування даного факту. У свою чергу керівництво Тернопільського ТЦК СП буде сприяти проведенню розслідування та встановленню істини у справі”, — йдеться у повідомленні.