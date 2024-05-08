Про ППО для нашої держави президент республіки Клаус Йоганніс розповів після зустрічі з Джо Байденом.

Про це пише Reuters. Президент Румунії Клаус Йоганніс провів у Вашингтоні зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Після візиту до Білого дому глава держави розповів журналістам, що однією з тем розмови було надання Україні систем протиповітряної оборони. Президент США “згадав про заклик Німеччини передати засоби ППО”.

Йоганніс відповів, що “відкритий для дискусій щодо постачання Patriot”.

Президент має обговорити це питання з румунською Радою безпеки і зрозуміти, “що ми можемо запропонувати і що отримаємо замість цього, бо неприпустимо залишати нашу країну без протиповітряної оборони”.

Румунія підписала зі США контракт на 4 мільярди доларів щодо постачання Patriot ще у 2017 році.

Наразі в країні працює одна батарея, проте Клаус Йоганніс говорить, що невдовзі до стану експлуатації може бути доведена ще одна, яку й розглядають як потенційну зброю для України.