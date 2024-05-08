Пентагон наразі не має жодних підтверджених даних чи ознак, що Росія має намір застосувати ядерну зброю, навіть у рамках навчальних цілей.

Про це сказала заступниця речника Міністерства оборони США, Сабріна Сінгх.

“Ми не бачимо жодних причин коригувати розміщення своїх ядерних сил. Ми не бачили жодних ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю”, — зазначила Сінгх.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати вважають рішення Росії проводити навчання з відпрацювання застосування нестратегічних ядерних засобів “абсолютно безвідповідальним” та потенційно загрожуючим світовій безпеці.

Раніше, 6 травня, російський президент Володимир Путін наказав провести навчання, на яких буде відпрацьовано заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.

У відповідь на це, США закликали Путіна вивести війська з України, якщо він прагне захистити їх від ударів західної зброї.