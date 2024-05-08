Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рф завдати вогневого ураження по локаціях Сил оборони у прифронтовій Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Служба безпеки в Telegram.

Серед головних цілей ворога були бойові позиції української ППО, яка обороняє Кривий Ріг та прилеглі райони.

Щоб скоригувати ракетний удар по об’єктах ЗСУ, окупанти дистанційно залучили свого інформатора – 27-річного місцевого жителя. Його дії координував кремлівський «воєнкор», який входить до медійного пулу Путіна та співпрацює з російською розвідкою.

У затриманого вилучено мобільний телефон з електронними картами місцевості, де він позначав локації для підготовки повітряної атаки РФ. Крім того, під час обшуку в його помешканні виявлено автомат АК-74 з глушниками та набоями до нього.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.