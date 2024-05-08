Про це повідомляє Служба безпеки в Telegram.
Серед головних цілей ворога були бойові позиції української ППО, яка обороняє Кривий Ріг та прилеглі райони.
Щоб скоригувати ракетний удар по об’єктах ЗСУ, окупанти дистанційно залучили свого інформатора – 27-річного місцевого жителя. Його дії координував кремлівський «воєнкор», який входить до медійного пулу Путіна та співпрацює з російською розвідкою.
У затриманого вилучено мобільний телефон з електронними картами місцевості, де він позначав локації для підготовки повітряної атаки РФ. Крім того, під час обшуку в його помешканні виявлено автомат АК-74 з глушниками та набоями до нього.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
- СБУ повідомила про підозру бойовикам, які брали участь у «м’ясних» штурмах позицій ЗСУ під Роботиним
- До 15 років засудили донеччанина, який перейшов на бік ворога і воював проти ЗСУ на Херсонщині
- Затримано агентурну групу ФСБ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня