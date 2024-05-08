Про це повідомляє Эхо Кавказа.
“Унаслідок бойових дій на Авдіївському напрямку загинули бійці загону “Чорний орел” Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе. Загін “Чорний орел” висловлює співчуття родинам, які зазнали великої втрати. Боротьба триває до останньої краплі крові, до останнього подиху”, – йдеться у повідомленні загону у соцмережах.
Видання зазначає, що багато грузинських добровольців воюють в Україні з найперших днів повномасштабного російського вторгнення. За непідтвердженою інформацією, їхня кількість сягає 1500.
На боці України грузинські бійці воюють, зокрема, у складі чотирьох підрозділів – “Грузинський легіон”, “Кавказький легіон”, “Тбілісі” і “Чорний орел”. Загалом понад 60 грузинських бійців загинули на війні в Україні.
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