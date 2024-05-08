Про це повідомляє Міненерго.
«Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Знову масована атака на нашу енергетику! Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях», – зазначає очільник міністерства Герман Галущенко.
Він зазначив, що наслідки уточнюються, і енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
Міністр наголосив, що ощадливе використання електроенергії є внеском кожного українця в перемогу.
«Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години», – нагадав Галущенко.
- Електропостачання Сумської області майже повінстю відновлено, — “Укренерго”
- Половина української енергосистеми пошкоджена
- Росія завдала серйозних пошкоджень обладнанню на чотирьох ТЕС — ДТЕК