Росіяни цієї ночі знову вчинили масовану атаку на об’єкти генерації та передачі електроенергії - під ракетним обстрілом перебували шість областей.

Про це повідомляє Міненерго.

«Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Знову масована атака на нашу енергетику! Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях», – зазначає очільник міністерства Герман Галущенко.

Він зазначив, що наслідки уточнюються, і енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Міністр наголосив, що ощадливе використання електроенергії є внеском кожного українця в перемогу.

«Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години», – нагадав Галущенко.