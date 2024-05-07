Якщо в діях працівників ТЦК та СП в Україні є ознаки кримінального чи адміністративного правопорушень, такі випадки реєструють та надалі розслідують правоохоронці.

Про це заявив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі Київ24.

За його словами, багато працівників центрів комплектування після скандальних випадків переводять у бойові підрозділи.

«Тому такі випадки набувають не лише суспільного розголосу, на них реагують правоохоронні органи. Якщо в діях представників ТЦК та СП є ознаки правопорушення, кримінального чи адміністративного, вони реєструють й розслідуються. Дуже багато працівників ТЦК та СП після таких скандальних випадків порушення прав людини просто перестають бути представниками військкоматів й вирушають в бойові підрозділи», — йдеться у повідомленні Веніславського.

За його словами, навіть під час мобілізаційних заходів права людини не повинні порушуватись. У таких випадках, вважає Веніславський, потрібно вживати «будь-яких заходів».

Раніше начальник одного з ТЦК та СП у Рівненській області написав рапорт на переведення в бойову частину після того, як у соцмережах з’явилося відео, на якому він цілується з різними жінками у своєму кабінеті.