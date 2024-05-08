Вакцину AstraZeneca проти COVID-19 вилучають з ринку по всьому світу

Про це пише Reuters.
“Оскільки з того часу розроблено кілька варіантів вакцин проти COVID-19, з’явився надлишок доступних сучасних вакцин”, – йдеться у заяві компанії.
Зазначається, що це призвело до зниження попиту на вакцину Vaxzevria, яка більше не виробляється і не постачається. Тож виробник також припинить реєстрацію вакцини Vaxzevria в Європі.
Напередодні шведсько-британська фармацевтична компанія визнала, що її вакцина може викликати побічні ефекти, зокрема утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів у крові.
- Більше половини українців вірять, що загроза від коронавірусу була перебільшена, — опитування
- ВООЗ попереджає про можливе поширення пташиного грипу серед людей
- Неконтрольоване використання антибіотиків під час лікування Ковіду може зашкодити хворим на туберкульоз, – лікар