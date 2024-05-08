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Вакцину AstraZeneca проти COVID-19 вилучають з ринку по всьому світу

Компанія заявила, що відкликає свою вакцину проти COVID-19 у всьому світі через «надлишок доступних вдосконалених вакцин» з моменту початку пандемії.

Середа, 8 травня 2024, 09:20

Про це пише Reuters.

“Оскільки з того часу розроблено кілька варіантів вакцин проти COVID-19, з’явився надлишок доступних сучасних вакцин”, – йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що це призвело до зниження попиту на вакцину Vaxzevria, яка більше не виробляється і не постачається. Тож виробник також припинить реєстрацію вакцини Vaxzevria в Європі.

Напередодні шведсько-британська фармацевтична компанія визнала, що її вакцина може викликати побічні ефекти, зокрема утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів у крові.

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Теги: AstraZeneca, COVID-вакцина

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