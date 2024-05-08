Відомому бізнесмену повідомлено ще одну підозру – в організації замовного вбивства.

Про це повідомляють Офіс Генпрокурора та Національна поліція України.

“У серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника”, — повідомили у поліції.

В Офісі Генпрокурора стверджують, що Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив напад на директора юридичної компанії за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Для виконання злочину, він використав членів банди, що спеціалізувалась на тяжких злочинах.

Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній і завдали йому ударів та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди.

Наразі проводяться слідчі дії з метою виявлення всіх причетних осіб до цього злочину, і сам Коломойський знаходиться під вартою.

Це вже друга підозра, яку він отримує, попередньо йому інкримінували шахрайство та легалізацію майна, отриманого незаконними засобами.