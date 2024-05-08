Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
На щастя, силам протиповітряної оборони вдалося знищити 59 з 76 повітряних цілей ворога. За цей період росіяни використали 55 ракет та 21 ударний безпілотник з різних районів та областей Російської Федерації:
– 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської обл. – рф.);
– 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);
– 4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
– 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф., акваторія Каспійського моря);
– 1 крилату ракету «Іскандер-К» (із Криму);
– 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);
– 21 ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – рф.).
Командувач зазначив, що для відбиття атаки було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.
У результаті протиповітряного бою українські сили знищили 59 повітряних цілей включаючи ракети, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.
Командувач Повітряних сил зазначив, що 8 травня також є Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
“Вшановуємо полеглих тієї страшної війни, вшановуємо українських героїв сучасності, які цього разу боронять рідну землю від рашизму!”, — наголосив Олещук.
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