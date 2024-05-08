В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві підлітка. Йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одещини.

Подія сталася 6 квітня пізно ввечері на вулиці Варненській, коли двоє неповнолітніх однолітків поспішали додому до настання комендантської години. Дорогою їх гукнули молоді чоловіки, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика і захотіли закурити. 16-річні приятелі відповіли незнайомцям відмовою, через що двоє невдоволених молодиків з компанії розпочали з ними словесну перепалку та штовханину.

Один зловмисник побив одного юнака, але той, застосувавши вміст наявного в нього сльозогінного балончика, втік. У той самий час другий зловмисник «розбирався» з другим школярем і в ході сутички вдарив його ножем у груди, пошкодивши серце.

Коли побитий юнак повернувся, його приятель лежав на землі у крові, а компанії незнайомців вже не було. Він викликав «швидку». Приїхали охоронці, намагались надати пораненому одеситу долікарську допомогу, але, на жаль, він помер до приїзду медиків.

Попередньо, смерть хлопця настала в результаті травми серця та гострої крововтрати. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

Вже наступного ранку оперативники встановили особу та місцепроживання правопорушника і затримали його. Це 24-річний житель Харкова.

За результатами судових експертиз та інших доказів, які будуть зібрані під час досудового розслідування обох проваджень, слідчі нададуть правову кваліфікацію всім діянням усіх фігурантів.