Колишня помічниця Сергія Лещенка, котрий є позаштатним радником голови Офісу Президента, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Марина Бардіна у 2022-му році разом зі своїм чоловіком Володимиром Цимбаленко придбала нову нерухомість.

Про купівлю нерухомості Бардіна вказала в електронній декларації про доходи за 2023 рік. Нардеп задекларувала придбання у 2022-му році квартири площею 48 кв. м за 576 тис. грн. Того ж дня її чоловік Володимир Цимбаленко теж придбав квартиру в столиці площею 46 кв. м за 552 тис. грн.

Місяцем раніше у 2022-му році Цимбаленко Володимир придбав ще одну квартиру за 1 млн 189 тис. грн, нову машину моделі Nissan Juke (2022) за 713 тис. грн, нежитлове приміщення за 90 тис. та паркомісце за 166 тисяч гривень.

Сама Марина Бардіна за минулий рік, як зазначено в декларації, заробила понад 4 мільйони гривень за основним місцем роботи.

Варто зазначити, що у 2018-му році Сергій Лещенко, тодішній нардеп від франції “Блок Петра Порошенка” разом з Мариною Бардіною потрапив у ДТП. Тоді він у коментарі нашому виданню зазначив, що:

“Моя помічниця (йдеться про Бардіну – ред.) — дуже близька до нашої родини. Вона знає моїх батьків, батьків Насті (дружина Лещенка – ред.). Була у нас на весіллі, допомагала організовувати це весілля, була у нас вдома. Вона була на весіллі у Світлани Заліщук… Вона дуже близька нам людина”, – розповів нардеп.

Нещодавно, 7 квітня, позаштатний радник голови Офісу Президента, екснардеп та заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко створив сторінку в Instagram «Партія Рейверів» та рекламував вечірки. Тепер його можна знайти у соцмережах за псевдо «ді-джей Технократ».