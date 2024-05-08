Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.
Прикордонники Підляського регіону затримали росіянина незабаром після того, як він перетнув кордон з Білоруссю.
Чоловік, 41-річний, був одягнутий у цивільний одяг і не мав при собі зброї.
За даними радіостанції, у нього були російські військові документи, включаючи контракт з армією, який передбачав його участь у військових діях проти України.
Цей чоловік використовував міграційний канал, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії, щоб потрапити до Європи.
Зараз 41-річного чоловіка перевіряють польські служби.
Підляські прикордонники підтвердили, що співробітники затримали російського дезертира на території Польщі.