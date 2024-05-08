Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Прикордонники Підляського регіону затримали росіянина незабаром після того, як він перетнув кордон з Білоруссю.

Чоловік, 41-річний, був одягнутий у цивільний одяг і не мав при собі зброї.

За даними радіостанції, у нього були російські військові документи, включаючи контракт з армією, який передбачав його участь у військових діях проти України.

Цей чоловік використовував міграційний канал, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії, щоб потрапити до Європи.

Зараз 41-річного чоловіка перевіряють польські служби.

Підляські прикордонники підтвердили, що співробітники затримали російського дезертира на території Польщі.

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