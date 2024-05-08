На польському кордоні було заарештовано дезертира з російської армії, який намагався нелегально потрапити до Польщі через міграційний канал, організований білоруським режимом Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Прикордонники Підляського регіону затримали росіянина незабаром після того, як він перетнув кордон з Білоруссю.

Чоловік, 41-річний, був одягнутий у цивільний одяг і не мав при собі зброї.

За даними радіостанції, у нього були російські військові документи, включаючи контракт з армією, який передбачав його участь у військових діях проти України.

Цей чоловік використовував міграційний канал, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії, щоб потрапити до Європи.

Зараз 41-річного чоловіка перевіряють польські служби.

Підляські прикордонники підтвердили, що співробітники затримали російського дезертира на території Польщі.