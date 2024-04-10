Помічниця міністра оборони США Ллойда Остіна Селеста Волландер заявила, що російська нафтова і газова інфраструктура є цивільними цілями.

Про це повідомляли на слуханнях Комітету зі збройних сил Палати представників США 10 квітня.

За словами помічника глави американського оборонного відомства Селести Волландер, удари по території РФ є “суверенним” рішенням Києва.

Волландер прокоментувала атаки України на нафтогазову інфраструктуру Російської Федерації, заявивши, що удари по “цивільних цілях” викликають занепокоєння.

Під час слухань конгресмен від Республіканської партії Остін Скотт висловив стурбованість з приводу того факту, що в адміністрації президента США Джо Байдена засудили Київ за удари по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Політик запитав, чому Україна не може цього робити, коли РФ атакує її інфраструктуру.

“Проблема атак на критично важливу інфраструктуру в нафтогазовому секторі, коли це цивільні цілі, викликає занепокоєння, тому що Україна дотримується найвищих стандартів дотримання законів в умовах конфлікту, і це один з елементів європейської демократії“, — відповіла Волландер.