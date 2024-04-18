Експорт російського дизельного палива впав майже на 25% після атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи РФ.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

ЗА даними аналітичної компанії Kpler, російські поставки у середньому становили 0,74 млн барелів на день за проміжок 10 днів до 13 квітня. Це приблизно на 25% менше, ніж середній показник аналогічної пори року між 2019 і 2023 роками.

“Трейдери уважно стежать за тим, що відбувається з російськими паливними потоками”, – пише Bloomberg.

У матеріалі вказано, що темпи переробки нафти в РФ впали до 11-місячного мінімуму. У зв’язку з цим існує можливість перенаправки всієї сирої нафти, яку заводи не в змозі переробити, на експортний ринок.

Водночас в матераілі зазначається, хоч і потоки сировини одночасно зросли, існують практичні обмеження для зростання постачань палива.