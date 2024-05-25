Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Окупанти знову вдарили по центру Харкова», — йдеться в повідомленні.
Синєгубов додав, що внаслідок удару РФ постраждали 14 людей. Серед них зокрема 13-річний хлопець. Його госпіталізовано.
За даними мера Харкова Ігоря Терехова, місце прильоту — район щільної житлової забудови.
Нагадаємо, що унаслідок влучання двох КАБів у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові вдень 25 травня загинули вже чотири людини, кількість постраждалих збільшилася до 35 осіб.
Також 25 травня росіяни вдарили по одному з парків Харкова.
- Не купуйтеся на кремлівські казки, — глава МЗС Чехії про прагнення Путіним миру
- “Епіцентр” у Харкові починав евакуювати людей зразу після оголошення повітряної тривоги, проте приліт стався за лічені хвилини
- “Дайте нам ППО, врятуйте людей”, — Зеленський про удар по Харкову