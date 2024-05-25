Окупанти ввечері 25 травня завдала ще одного удару по Харкову. Внаслідок атаки по центральній частині міста поранені 14 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти знову вдарили по центру Харкова», — йдеться в повідомленні.

Синєгубов додав, що внаслідок удару РФ постраждали 14 людей. Серед них зокрема 13-річний хлопець. Його госпіталізовано.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, місце прильоту — район щільної житлової забудови.

Нагадаємо, що унаслідок влучання двох КАБів у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові вдень 25 травня загинули вже чотири людини, кількість постраждалих збільшилася до 35 осіб.

Також 25 травня росіяни вдарили по одному з парків Харкова.