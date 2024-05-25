Удар по Центральному парку Харкова

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти знову вдарили по центру Харкова», — йдеться в повідомленні.

Синєгубов додав, що внаслідок удару РФ постраждали 14 людей. Серед них зокрема 13-річний хлопець. Його госпіталізовано.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, місце прильоту — район щільної житлової забудови.

Нагадаємо, що унаслідок влучання двох КАБів у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові вдень 25 травня загинули вже чотири людини, кількість постраждалих збільшилася до 35 осіб.

Також 25 травня росіяни вдарили по одному з парків Харкова.

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