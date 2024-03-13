Перов також зауважив, що б удівля інженерних служб була побудова на мурованих фундаментах палацу останнього Гетьмана України – Кирила Розумовського. Сам же палац був деревʼяним і на момент будівництва Інженерних споруд вже втратився.

Активіст вважає. що до будівництва причетні представники ТОВ «Собі»: