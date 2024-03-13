Як повідомив громадський активіст Дмитро Перов, під виглядом ремонту розбирають будівлі Інженерних служб Київської фортеці. Варто зазначити, що ці будинки є частиною фортифікаційного комплексу Микільської брами, більш відомої сьогодні за проектом реновації Арсенальної площі.
Перов також зауважив, що будівля інженерних служб була побудова на мурованих фундаментах палацу останнього Гетьмана України – Кирила Розумовського. Сам же палац був деревʼяним і на момент будівництва Інженерних споруд вже втратився.
Активіст вважає. що до будівництва причетні представники ТОВ «Собі»:
“ТОВ «Собі» отримало дозвіл на проведення карітального ремонту (СС1), в межах якого нині зносить будівлі, розбирає фундаменти і вже розпочало нове будівництво”, — з допису Дмитра Перова у Facebook.