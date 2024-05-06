СБУ успішно затримала агентурну групу ФСБ, яка планувала організувати масовані авіаудари по Київській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях перед Великоднем.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Крім того окупанти сподівались отримати від своєї агентури «підтвердження» щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ”, — йдеться в повідомлення.

Крім того, вони намагалися отримати від своєї агентури інформацію про геолокації військових аеродромів та спецпідрозділів, що охороняють Генштаб ЗСУ.

Служба безпеки виявила цих агентів ще на початковому етапі їх діяльності і успішно затримала їх “на гарячому” поблизу Києва, зірвавши їхні плани.

Обох фігурантів, 28-річних безробітних, залучив до співпраці кадровий співробітник “Кримського управління” ФСБ.

Зараз вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення за державну зраду в умовах воєнного стану.