Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Крім того окупанти сподівались отримати від своєї агентури «підтвердження» щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ”, — йдеться в повідомлення.

Крім того, вони намагалися отримати від своєї агентури інформацію про геолокації військових аеродромів та спецпідрозділів, що охороняють Генштаб ЗСУ.

Служба безпеки виявила цих агентів ще на початковому етапі їх діяльності і успішно затримала їх “на гарячому” поблизу Києва, зірвавши їхні плани.

Обох фігурантів, 28-річних безробітних, залучив до співпраці кадровий співробітник “Кримського управління” ФСБ.

Зараз вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення за державну зраду в умовах воєнного стану.

  • У Чорному та Азовському морях немає російських кораблів, — ВМС ЗСУ
  • Російська ракета знищила вулицю села в Харківській області, — поліція
  • Окупанти у Криму провели інвентаризацію Ялтинської кіностудії