Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів.
Крім того окупанти сподівались отримати від своєї агентури «підтвердження» щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ”, — йдеться в повідомлення.
Крім того, вони намагалися отримати від своєї агентури інформацію про геолокації військових аеродромів та спецпідрозділів, що охороняють Генштаб ЗСУ.
Служба безпеки виявила цих агентів ще на початковому етапі їх діяльності і успішно затримала їх “на гарячому” поблизу Києва, зірвавши їхні плани.
Обох фігурантів, 28-річних безробітних, залучив до співпраці кадровий співробітник “Кримського управління” ФСБ.
Зараз вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення за державну зраду в умовах воєнного стану.