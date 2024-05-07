Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.
Громадянин України у квітні 2022 року добровільно перейшов на бік ворога, вступивши у збройне воєнізоване формування – так званий «113 стрелковый полк мобилизационного резерва» терористичної організації «ДНР».
З квітня по листопад 2022 року чоловік на посаді стрільця-радіотелефоніста під позивним «Фенікс» воював на боці ворога проти Збройних Сил України. Також підозрюваний брав участь у незаконному утриманні патріотично налаштованих цивільних громадян України на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Крім тюремного терміну до 15 років суд на 14 років позбавив чоловіка права обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування, правоохоронних органах та в органах, що надають публічні послуги.
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