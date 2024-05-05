Сьогодні, 5 травня, в Бердянську Запорізької області було ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії.

Про це повідомляє очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна у Telegram-каналі та Слідком РФ.

За версією слідства, 5 травня 2024 року невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника виправної колонії у місті Бердянську Запорізької області, де він спрацював. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Росіяни заявили, що порушено кримінальну справу за фактом убивства співробітника виправної колонії в Бердянську Запорізької області.

Слідчий комітет РФ по Запорізькій області порушив та розслідує кримінальну справу за фактом вбивства загальнонебезпечним способом, йдеться у повідомленні росЗМІ.

UPD. Стало відомо, що автомобіль Ford Kuga, який підірвали, належав колаборанту Євгену Ананьєвському, одному з організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77. Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Ананьєвського ліквідовано.