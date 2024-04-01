Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, Симоньян з 2014 року підтримує війну Росії проти України та виправдовує воєнні злочини росіян. У грудні 2023 року вона публічно закликала до масового вбивства українських дітей та мешканців жителів західних регіонів України.

Крім того, вона неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України та поширювала кремлівські наративи на власному Telegram-каналі та в етерах російських телеканалів. Насамперед мова йде про її участь у телевізійній передачі ще одного ворожого пропагандиста – Володимира Соловйова.

Слідчі СБУ повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.