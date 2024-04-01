Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Щоб навести війська РФ на удари, жінка отримувала від російських кураторів геолокації потенційних цілей, на яких потім проводила дорозвідку.
Там вона приховано спостерігала за об’єктом, щоб дізнатися приблизну кількіть особового складу та військовї техніки. Дані про це жінка надсилала через месенджер у вигляді тексту і координатами на Google-картах.
“На підставі агентурного «звіту» окупанти готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed”, — повідомляють в СБУ.
Правоохоронці викрили підозрювану на початку ймовірної співпраці з Росією. Жінку затримали у власній оселі. За підозрою у дежавній зраді, що їй повідомили, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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