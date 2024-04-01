Харків'янку, яку підозрюють у державній зраді, затримали кіберфахівці Служби безпеки. За даними слідства, вона стежила за місцями розташування українських військових та техніки, а дані про це передавала до РФ, щоб напрявляти атаки російськими ракетами та безпілотниками по Харкову.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“За даними слідства, жінку дистанційно завербувала російська розвідка восени 2023 року. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з Куп’янська, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ”, — зазначено у повідомленні.

Щоб навести війська РФ на удари, жінка отримувала від російських кураторів геолокації потенційних цілей, на яких потім проводила дорозвідку.

Там вона приховано спостерігала за об’єктом, щоб дізнатися приблизну кількіть особового складу та військовї техніки. Дані про це жінка надсилала через месенджер у вигляді тексту і координатами на Google-картах.

“На підставі агентурного «звіту» окупанти готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed”, — повідомляють в СБУ.

Правоохоронці викрили підозрювану на початку ймовірної співпраці з Росією. Жінку затримали у власній оселі. За підозрою у дежавній зраді, що їй повідомили, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.