Контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу рф завдати вогневого ураження по стратегічних об’єктах Укрзалізниці на Чернігівщині.

СБУ зірвала спробу Росії завдати вогневого ураження по стратегічних об’єктах Укрзалізниці на Чернігівщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У результаті спецоперації в обласному центрі затримано російського агента, який готував ракетний удар по залізничній лінії, що сполучає північні та східні регіони України.

Зазначається, що фігурант мав перевірити розвіддані окупантів щодо можливого використання залізничної лінії для переміщення військової техніки ЗСУ. Для цього він приховано відстежував рух ешелонів, а також фіксував напрямки їхніх маршрутів та місця зупинок. Отримані дані агент мав дистанційно передати своєму російському куратору.

Ці відомості фігурант планував підтвердити фотографіями українських об’єктів.

За даними слідства, затриманим виявився працівник місцевого підрозділу Укрзалізниці, ідеологічний прихильник рашизму.З минулого року він став активним учасником російських Телеграм-каналів і таким чином потрапив у поле зору окупантів.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.